شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للأطفال للحماية من "حمو النيل" وخبير يوضح طوق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة منعا للإصابة بالمشاكل الصحية والمضاعفات الخطرة التى تحدث نتيجة لذلك.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن التعرض لاشعة الشمس في الأوقات التى ينصح بها الأطباء تكون مفيدة للغاية بينما هناك أوقات التعرض المبالغ فية لاشعة الشمس ربنا يسبب مشاكل صحية ومرضية تؤثر سلبا على صحة الجلد بشكل عام .

وعلق الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا على ذلك قائلا : هناك العديد من الأمراض الجلدية التى يرتبط وجودها بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب الوقاية والحذر متعا للمضاعفات .

وقال الفكهانى إن فصل الصيف يتميز بارتفاع درجات الحرارة وهو ما يكثر معه الإصابة بالعديد من الأمراض التى ترتبط بشكل أساسى بارتفاع درجات الحرارة ومنها الإصابة بحمو النيل أو ما يعرف بالتهاب الغدد العرقية والذى يحدث نتيجة ارتفاع افرازات الغدد العرقية ما يسبب حدوث انسداد الغدد وبالتالى يحدث الالتهاب الذى يظهر بالشكل المعروف بين الأطفال وتابع : يبدأ الإصابة بالمرض بظهور حبوب صغيرة تتحول فيما بعد لدمامل وخراريج مشيرا إلي أنه يمكن الوقاية منها بالحصول على حمام بارد مرتين الأولى عند الظهيرة والثانية عند المغرب مع التعرض لهواء المراوح في الغرفة .