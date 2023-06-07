شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: مصر شهدت توسع برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر قد شهدت الفترة الماضية توسع لبرامج الحماية الإجتماعية للعمالة الغير منتظمة وتعظيم المزايا الممنوحة سابقًا عبر برامج حكومية ومشروعات لضمان حياة كريمة للمواطنين وفي القلب منهم عمال مصر، عبر مشروعات "حياة كريمة" والتي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن، هذا في الوقت الذي يناقش فيه المشاركين بالمؤتمر 148 دولة، سبل مواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العمل جراء التحديات الراهنة التى تُهدد العالم أجمع.

وأشار عيش، خلال مشاركته بأعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المقامة حاليًا في جنيف، وبحضور 148 دولة، إلى أن دور عمال مصر في الجمهورية الجديدة كبير وله أثر فعال علي كافة المستويات، وكان للسياسات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في ملف العمال لها بالغ الأثر في خروج مصر من القائمة السوداء.

ويرأس وفد مصر الثلاثي المشارك بمؤتمر العمل الدولى، وزير العمل حسن شحاتة، ويتكون الوفد العمالى من: محمد جبران رئيس اتحاد العمال، خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال، خالد الفقي رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية، مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، عادل عبدالفضيل رئيس نقابة العاملين بالضرائب، سولاف درويش رئيس نقابة العاملين بالبنوك، عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، وهشام عبد العزيز أمين صندوق اتحاد العمال.