شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: ستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon ، المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه بحلول عام 2025 ستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر، وافتتحنا مؤخرا مصنعا لإنتاج الأنسولين، ومصنعا آخر لإنتاج أدوية الأورام فى مصر، مشيرا الى أننا نهدف من خلال المؤتمر أن نبرز للعالم كله القدرات المصرية فى مجال الصناعات الدوائية والخدمات الصحية، وعملنا ضمن الاستراتيجية الموضوعة من عام 2014 واستراتيجية مصر 2030.

وأكد أنه فى جلسة خاصة اليوم عن التقييم المؤسسى للهيئات الرقابية فى العالم، بحضور نائب رئيس زيمبابوي الدكتور قسطنطينو جوفيا، والدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إنه تم استعراض أهم التحديات التى تواجهنا، موضحا إن منظمة الصحة العالمية منحت مصر وهى أول دولة افريقية الاعتماد من المنظمة، وذلك بفضل الدعم السياسي الذى قدمته لنا القيادة السياسية، لكى يكون لدينا بنية تحتية قوية، ومعامل وتدريب للبشر، وهذا ما استعرضناه لكى نتبادل المعلومات، وسنتحدث غدا عن تميز مصر فى إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.

وقال، إنه لا يوجد دواء يحتاجه المريض إلا ووفرته الدولة، ومنذ عام 2015 وضعنا خطة لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحديثة والمستحضرات الحيوية من مشتقات البلازما للانسولين كل الأدوية الحديثة قمنا بتوفيرها.

وأوضح، أنه بحلول عام 2025 ستكون مصر فى مكان آخر فى صناعة الدواء، وستحدث طفرة فى صناعة الدواء فى مصر. مضيفا، انه تم تدشين أحدث مصنع لصناعة أدوية الأورام فى مصر، وكل يوم ننتج أدوية جديدة.