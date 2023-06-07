شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد عبد الحكم: القارة الأفريقية تتبوأ الأولوية فى سياسة مصر الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أولوية كبيرة لتدعيم علاقة مصر بدول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن القارة تتبوأ الأولوية فى سياسة مصر الخارجية منذ عام 2014، بعد غياب حوالى 20 عاما عن الساحة الأفريقية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: الرئيس السيسى حريص على تكرار زياراته الخارجية وحضور اجتماعات المنظمات المختلفة وفى مقدمتها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والمنتدى الصينى وكافة المنتديات الدولية دفاعا على مصالح القارة، ويدعو مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم والقروض بشروط مسيرة للقارة الأفريقية.

وتابع أن زيارة الرئيس التى بدأت بالأمس فى أنجولا هى أول زيارة لأول رئيس مصرى لأنجولا، وتأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس لحل كافة المشاكل فى القارة الأفريقية ودعم الأمن فى القارة الأفريقية.

وقال إن من نتائج الزيارة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وأنجولا وموزمبيق وزامبيا وزيادة الفرص الاستثمارية المشتركة بين مصر والدول الثلاثة، وتعزيز التعاون الأمنى، ومكافحة الإرهاب، والترويج لاستثمارات مصر والترويج للشركات المصرية للعمل بالسوق الأفريقية.