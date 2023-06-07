مطار القاهرة الدولى يحتفل باليوم العالمى للبيئة مع المسافرين.. صور

القاهرة - سامية سيد - شارك مطار القاهرة الدولى العالم الاحتفال باليوم العالمى للبيئة (WED)، تحت رعاية المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، حيث قام فريق من الإدارة العامة للبيئة بالتعاون مع فريق من قطاع العلاقات العامة والمراسم بمشاركة الركاب الاحتفال فى مختلف صالات المطار.

وتضمن الاحتفال توزيع الورود والتقاط الصور مع إعطاء نبذة مبسطة عن أسباب احتفال العالم بهذا اليوم كنوع من الإعلام البيئى، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من النماذج الاسترشادية التوضيحية التى تبرز أهم الإنجازات البيئية التى تقدمها شركة ميناء القاهرة الجوى مما لاقى تفاعلا إيجابيا من الركاب، وذلك فى إطار اهتمام الشركة بكل ما يتعلق بالبيئة وحرصها على تحقيق أعلى مستويات الحفاظ عليها من خلال ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة بما يجعل مطار القاهرة الدولى فى مصاف المطارات الدولية المتميزة بيئيا.

ويعتبر العالم يوم الخامس من يونيو اليوم العالمى للبيئة حيث انعقدت اول قمة بيئية عالمية فى عام 1972م وهى مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية، وقد تزايد الاحتفال بهذا اليوم على مدار السنوات الماضية حتى أصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئى والذى يحتفل به الملايين من البشر فى جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع الحكومات والشركات والمدن والمنظمات المجتمعية.

وتسعى شركة ميناء القاهرة الجوى جاهدة ليكون مطار القاهرة الدولى فى مصاف المطارات التى تحافظ على البيئة حيث يتم تطبيق أحدث السياسات البيئية والعمل على الحد من أى ملوثات بيئية ناتجة عن صناعة الطيران المدنى، وقد اتخذت شركة ميناء القاهرة الجوى عدة خطوات لتطبيق أعلى المعايير الدولية للوصول إلى أعلى مستوى من التنمية المستدامة، حيث يتم الفحص البيئى على جميع المركبات بالمهبط للتأكد من تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن تشغيلها والتخلص الأمن من المخلفات الخطرة وتغيير نمط الإضاءة العادية إلى نظام الانارة بتكنولوجيا الليد الموفرة للطاقة وفصل المخلفات من المنبع لتسهيل إعادة تدويرها والمتابعة الدقيقة لاستهلاك المياه والكهرباء واتخاذ إجراءات ترشيد الاستهلاك حفاظا على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى وذلك بهدف دعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الطيران والتصدى لآثار التغيرات المناخية. كخطوة أولى لاستبدال العمل بمطار القاهرة بالطاقة الشمسية بدلا من الطاقة الكهربائية.