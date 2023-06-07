مدينة العلمين الجديدة تتألق من جديد في الافتتاح الرسمي لنورث سكوير مول

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القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة كونسل ماسترز، إحدى كبرى الشركات العاملة في الاستشارات والخدمات الخاصة بالتوكيلات التجارية وإدارة المشاريع الفندقية والسياحية والتجارية، للافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى من "نورث سكوير مول" في مدينة العلمين الجديدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهده الافتتاح التجريبي للمشروع العام الماضي.

ويتزامن افتتاح نورث سكوير مول في أول أيام شهر يوليو المقبل مع عيد الأضحى المبارك وتستمر فاعليات الافتتاح حتى نهاية موسم الصيف، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا كبيرًا خاصة وأن الدخول متاح للجميع بدون رسوم، وهو ما سيتيح لرواد المول والزائرين التسوق والاستمتاع بالعديد من المطاعم والكافيهات والعلامات التجارية المحلية والعالمية التي تخدم الزائرين وتوفر للسائح مكانا مميزا للتنزه والتسوق والاستمتاع بأجواء الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يفتح نورث سكوير مول أبوابه على مدار العام، باعتباره أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، لاستقبال الزائرين وتلبية احتياجات القاطنين بالمدينة، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لجعل المدن الساحلية مدنًا متكاملة وصالحة للعيش على مدار العام، بدلًا من اقتصار الإقامة فيها على فصل الصيف فقط لتصبح امتدادًا للكتلة السكانية في تلك المدن. لقد شهد ساحلي البحر الأحمر والمتوسط وتحديدًا منذ 2015، إقامة العديد من المدن وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة في إطار رؤية الدولة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.

جدير بالذكر أن نورث سكوير يُعد أول مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر، وتبلغ المساحة الإيجارية للمشروع 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم بالإضافة إلى موقف سيارات بسعة 3200 سيارة، كما يضم فندقًا يحتوي على أكثر من 80 غرفة و20 جناح فاخر وشاطئ على مساحة 6000 متر مربع ومركز تجاري كبير يتضمن أكثر من 350 علامة تجارية، ليقدم نورث سكوير تجربة متكاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله.

وقع الاختيار على شركة كونسل ماسترز لتشغيل المشروع بعد النجاح الكبير الذي شهده العام الماضي وكذلك نجاح مشاريعها الأخرى وأبرزها ممشى أهل مصر، بالإضافة إلى الخبرة التي تمتلكها الشركة في استشارات الأعمال وإدارة المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخدمات التسويق والتوكيلات التجارية.

وبناءً عليه فقد تم تمديد الشراكة التي وقعتها شركة كونسل ماسترز مع شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري ممثلة عن هيئة المجتمعات العمرانية، لتقوم بمقتضاها كونسل ماسترز بتأجير وإدارة وتسويق مشروع نورث سكوير، والذي يقع في قلب مدينة العلمين الجديدة على مساحة إجمالية 164000 متر مربع.

هذا وستقوم شركة كونسل ماسترز المسؤولة عن إدارة وتشغيل “نورث سكوير مول” بمدينة العلمين الجديدة بتنظيم برنامج افتتاح خلال أشهر الصيف يليق بهذا الحدث الكبير، وفقًا لأحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق استقطاب كبرى العلامات التجارية والمحلية والعالمية وإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية التي تخدم تحقيق الهدف القومي للمشروع والذي يتمثل في خلق وجهات سياحية استثنائية وفقًا لأعلى المعايير العالمية لخدمة الشعب المصري والسائحين من مختلف البلاد.



مدينة العلمين الجديدة تتألق من جديد في الافتتاح الرسمي لنورث سكوير مول (1)



مدينة العلمين الجديدة تتألق من جديد في الافتتاح الرسمي لنورث سكوير مول (3)