شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة مساء اليوم وأمطار خفيفة على أماكن متفرقة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفضات الحماسينية التي تتعرض لها مصر في الربيع معظمها تكون قادمة من الصحراء الغربية وتكون الأكثر إثارة للرمال والاتربة وما رأيناه الاسوبوع الماضى متوقع ان نراه هذا الأسبوع أيضا ولكن بشكل أقبل حدة مما رأيناه الأسبوع الماضى .

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى : متوسط سرعة الرياح في الذروة تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة والانخفاضات في الرؤية لن تكون مثل المرة الماضية التي وصلت إلى حد العاصفة هذه المرة ستكون أقل حدة وانخفاض كستوى الرؤية الأفقية سيكون اقل حدة .

وأكد أن حالة عدم الاستقرار تبدأ من مساء اليوم من مناطق في جنوب مصر وجنوب الصعيد نشاط الرياح مثيرة للأتربة، وسقوط أمطار خفيفة نتيجة السحب الرعدية، وستكون هناك أماكن كثيرة معرضة للأمطار الخفيفة على مستوى الجمهورية غدًا ونصح الالتزام بالقيادة بهدوء على الطرق واتباع إرشادات السلامة.