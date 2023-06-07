شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد دعمه الكامل للموقف المصري العادل فى قضية سد النهضة الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من مجلس النواب، اليوم الأربعاء

وأكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني عمق العلاقات المصرية - الأردنية على كافة المستويات، خاصة البرلماني منها، مؤكداً ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تتناسب مع تاريخية تلك العلاقات

ودعا فيصل الفايز إلى عقد قمة اقتصادية عربية تشارك فيها القطاعات الخاصة بالعالم العربي تحقيقاً ودفعاً للتكامل الاقتصادي العربي، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

وأكد الفايز أهمية العلاقات المصرية - الأردنية - العراقية، باعتبارها نواة للتكامل العربي الشامل،كما ثمن رئيس مجلس الأعيان الأردني الدعم المصري اللامحدود لاستقرار الأردن، مؤكداً على دعم الأردن الكامل للموقف المصري العادل إزاء قضية سد النهضة الاثيوبي وصون الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن القومي المصري والعربي.

وخلال اللقاء أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع مصر والأردن، خاصة على مستوى القيادة السياسية لكلا البلدين والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي و الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشددًا على التنسيق المصري - الأردني حيال قضية العرب الأولي القضية الفلسطينية، والدفع نحو حل عادل ودائم لها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا جبالى لتعزيز آلية التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي باعتبارها نموذجاً رائداً للتعاون العربي - العربي.