شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر إقامته فى زامبيا للمشاركة فى قمة "كوميسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس السيسي مقر إقامته فى زامبيا للمشاركة فى قمة "كوميسا"، حسبما عرضت قناة إكسترا نيوز.

كان الرئيس السيسي، عقد اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "جواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا. وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس "چواو لورينسو" رحب بزيارة الرئيس إلى أنجولا في إطار جولته الأفريقية، معرباً عن اعتزاز أنجولا بأول زيارة لرئيس مصري، ومثمناً الدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع أنجولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.