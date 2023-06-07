" إسماعيل صفوت " رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران

وكان المهندس يحيى زكريا أصدر قراراً بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، لحين إنعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفاً للطيار إيهاب الطحطاوى الذى وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيساً للشركة.

محمد يوسف

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