شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: الأزمة الروسية الأوكرانية زادت من حدة التوتر فى النظام العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، زادت من حدة التوتر فى النظام العالمى، مشيرا إلى أن أهم ملامح النظام الدولى الجديد، وهو الاستقطاب الشديد وارتفاع نسب التوتر الناتجة عن الأزمات الدولية الحالية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لبرنامج بالورقة والقلم، المذاع على قناة ten، أن هناك عملية تشكيل للعالم وتوجد ملامح لنظام دولى جديد، لافتا إلى أنه ظهرت قضايا جديدة تشغل الرأي العالمي لم تكن موجودة سابقا، مثل الأمن الغذائى، الديون، الصحة العامة، أزمات الطاقة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن من بين القضايا الجديدة التي تشغل اهتمام العالم هو التهديدات المرتبطة بالميليشيات المسلحة والهجرة غير الشرعية والأمن السيبراني.