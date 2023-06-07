شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بروكسل يبحث أطر تعزيز التعاون مع حكومة بلجيكا في مجالات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، "رودي فيرفورت"، رئيس وزراء إقليم بروكسل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على الزخم الذي باتت تشهده العلاقات بين مصر وبلجيكا في الفترة الحالية على المستوي السياسي والاقتصادي والثقافي ولاسيما مع الزيارة الهامة التي قامت بها الملكة "ماتيلد"، ملكة بلجيكا، والاميرة إليزابيث ولية عهد بلجيكا إلى مصر في شهر مارس 2023 للاحتفال بالذكرى المئوية لزيارة الملكة اليزابيث، جدة ملك بلجيكا الكبرى، إلى مصر في مارس 1923 كأول سيدة تزور مقبرة الملك توت عنخ آمون عند اكتشافها.

كما تناول السفير المصري تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز مزيد من التعاون وتعظيم ما هو قائم بالفعل؛ من خلال جذب مزيد من الاستثمارات البلجيكية إلى مصر وأيضا الأوروبية، والاستفادة من الفرص المواتية للاستثمار في مصر في المجالات الحيوية المختلفة مثل الطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية والتحول الأخضر والرقمنة.

ركز السفير عبد العاطي أيضا على ما تشهده مصر من عملية تحديث وتطوير على المستويات كافة، بما في ذلك مجالات البنية التحتية والتنقل الذكي والمدن الجديدة الذكية والخضراء؛ فضلاً عن التحول الرقمي وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومنها الزراعة والصناعة وتدوير المياه، وذلك في ضوء الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة وبناء مدن خضراء وذكية اخري، وهو ما اثني عليه رئيس الوزراء بإقليم بروكسل.

استعرض السفير المصري أيضا اسهامات مصر خلال رئاستها لمؤتمر تغير المناخ COP27 في تعزيز العمل المناخي الدولي؛ وربطه بسبل تجنب الصراعات وتحقيق السلم ولاسيما في قارة افريقيا؛ وتعزيز الاستجابة المناخية للحفاظ على السلام من خلال زيادة قدرة المجتمعات الأفريقية على الصمود تجاه التغيرات المناخية من أجل إرساء السلام والأمن والتنمية.