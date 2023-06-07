شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الأزهر الشريف تعلن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بوابة الأزهر الشريف رابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وانتهى قطاع المعاهد الأزهرية من أعمال الرصد والمراجعة وتلقى النتائج من المناطق للشهادتين الابتدائية والاعدادية، حيث سبق وأكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم إعلانها خلال ايام ، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأربعاء الماضى انتهت أعمال التصحيح، وجرت أعمال الرصد، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المصححين مراعاة الدقة التامة فى التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27/5/2023.