شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم تسجيل السيدات ذوات الإعاقة لكفالة حقوقهن المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر
ولفتت نيفين القباج إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وأنه حريص على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، وأن الدولة تتبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن انعقاد اجتماع مرتقب للصندوق القومي لقادرون باختلاف تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.
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