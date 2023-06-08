شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الخليج 365 على يوتيوب تواصل تصدرها وتتخطى 5 ملايين مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، تخطت قناة الخليج 365 الرسمية على منصة يوتيوب 5 ملايين مشترك، متفوقة بفارق شاسع عن أقرب المنافسين؛ لتؤكد الأرقام ثقة قراء ومشاهدى مصر والوطن العربى فى المؤسسة وإصداراتها، وما تقدمه من محتوى شامل وجذاب وفق أعلى مستويات الدقة والمصداقية واحترام حقهم فى المعرفة، وبقدر ثرى من التنوع وتوازن أشكال المحتوى.

يأتى هذا النجاح الجديد ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى، تحققها مؤسسة الخليج 365 عبر تطوير آليات عمل غرفة الأخبار وإنتاج محتوى تليفزيون الخليج 365 وعدد من المنصات، وهو ما يُلاقى قبولا وثقة دائمين من جمهور ومشاهدى ”الخليج 365” ومتابعيه على مدى سنوات طويلة من التفوق والنجاح، وتُترجمه أرقام المتابعة عبر كل المنصات الرقمية بتصدّر واضح وفوارق كبيرة عن بقية المنصات الإخبارية، وهو ما يأتى انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المعتمدة على الدقة والسرعة، والتى تضع القارئ والمشاهد أوّلا، وتلتزم مواثيق الشرف ومعايير الممارسة الإعلامية المنضبطة.

وبهذه الخطوة، ومع تزايد عدد مشاهدي وجماهير وقراء موقع وصفحات وقنوات ”الخليج 365” على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فإن الصحيفة والموقع يؤكدان من جديد صدارتهما وتفوقهما على كل المواقع المصرية والعربية، سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضًا التفوق الكاسح من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى التى تقدم الخدمات الإخبارية الشاملة، والمواد التحليلية والمعرفية والترفيهية، واضعة مصلحة الجمهور وثقته واحترامه فى المقام الأول.

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