شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات. وأيد 87% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات، بينما عارض 13% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات.

الاستطلاع

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