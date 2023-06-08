شكرا لقرائتكم خبر عن عودة انتظام حركة الخط الثالث للمترو بعد عطل بين محطتى العباسية وألف مسكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للانفاق عن عودة وانتظام حركة مترو الخط الأخضر الثالث بشكل طبيعي بعد تعطل الخدمة في بعض المحطات.

يأتي ذلك بعد حدوث عطل فني صباح يوم الخميس 8 يونيو من الساعة 6:30 صباحا حتي الساعة 8:30 صباحا بين محطتي العباسية وألف مسكن استلزم توقف الخدمة داخل هذا النطاق.

وقامت جميع الرحلات من محطة عدلي منصور بالانتهاء في محطة الف مسكن، وجميع الرحلات من محطة الكيت كات بالانتهاء في محطة العباسية.