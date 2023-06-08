شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يستقبل الرئيس السيسى عقب وصوله مقر انعقاد قمة "كوميسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس دولة زامبيا منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك عقب وصوله مقر انعقاد قمة "كوميسا الـ 22. وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أعلن عن وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زامبيا في زيارة هي الأولى من نوعها، والتي ستشهد أيضاً مشاركة السيد الرئيس في قمة الكوميسا وتسليم مصر رئاسة الكوميسا لزامبيا.

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