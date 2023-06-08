شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقارى: ارتفاع مكاتب التوثيق لـ678 فرعا بعد افتتاح 3 فروع بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الدقهلية افتتاح 3 مكاتب توثيق ورابع في مكتب البريد، وهى مكتب توثيق قرية المعصرة ومكتب توثيق قرية الستاموني، ومكتب التوثيق المطور بمدينة جمصة، وفرع توثيق مكتب بريد قرية بطره بمركز طلخا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للسادة المواطنين على أكمل وجه

واناب المستشار عمر مروان وزير العدل مساعده لشئون الشهر العقاري والتوثيق المستشار الدكتور اشرف حجازي والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم والشهر العقاري، والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري لافتتاح مكاتب التوثيق الجديدة والمطورة.

وحضر الافتتاح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والوفد المرافق لمساعدي الوزير والذى ضم كل من المستشار محمد المشد رئيس محكمة جنوب الدقهلية والمستشار حسام فتحي رئيس محكمة شمال الدقهلية والمستشار أحمد السعيد نائب رئيس محكمة شمال الدقهلية والمستشار علي عبد الباري والمستشار احمد الفخراني عضوا المكتب الفني لمساعد وزير العدل لأبنية المحاكم.

وشارك في افتتاح مكاتب التوثيق الواقعة بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وهى مكتبى قرية المعصرة والستاموني، أعضاء مجلس النوب بينهم النائب وحيد قرقر، والنائب فايق الزكي، اعضاء مجلس النواب عن دائرة بلقاس.

وقال الدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن جميع هذه الفروع تعمل بنظام الشباك الواحد والحجز المسبق.

وأضاف أنه بافتتاح فروع التوثيق الثلاثة يرتفع عدد أفرع التوثيق إلى 678 فرع توثيق أغلبها تعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي، فيما بلغ عدد مكاتب التوثيق داخل مكاتب البريد الى 119 فرع توثيق.

وأكد "رئيس مصلحة الشهر العقاري" أن وزير العدل قام بدعم منظومة الشهر العقارى بعدد 42 سيارة توثيق متنقلة مشيرا إلى أن عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى التاسعة عدد 99 فرع وجميع تلك الفروع والمكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد.

وأشار "يقوت" إلى أن هذه المقرات تمثل قمة التطور في هذا المجال وتعكس التعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل و وزارة الاتصالات وجميع الجهات المعنية

والجدير بالذكر أن هذه الفروع الجديدة تعد نقلة نوعية في تأدية خدمة التوثيق المتعاملين بأحدث الطرق والتيسيرات لاسيما وأن هذه المكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد وهو ما ينعكس على النفع للسادة المواطنين في تأدية الخدمة للجمهور في أسرع وقت ممكن ويستطيع المواطن وهو في منزله او عمله ان يقوم بالحجز المسبق ويحرر معاملته بنفسه من خلال منصة مصر الرقمية ويحدد له موعد محدد يتوجه فيه الى فرع التوثيق ليوقع على المحرر ويستلمه بكل سهوله ويسر.

وأعرب الدكتور جمال يقوت عن سعادته البالغة لافتتاح هذه الفروع بهذا المستوى المأمول ووجه الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل لما يلمسه من المتابعة الدائمة منه وحرصه الدائم على تأدية الخدمة للمتعاملين مع الشهر العقاري بكل سهولة ويسر.

وصرح أن هذه الفروع الذي تم افتتاحها تعد فروعا من ضمن سلسلة من المكاتب المميزة التي سيتم افتتاحها قريبا بناء على توجهات المستشار عمر مروان وزير العدل.



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق



افتتاح فروع التوثيق