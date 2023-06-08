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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 568 معلما للتصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
وتضمن التدريب، كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، كما تم تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.
وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الالكتروني، تيسيرا على المتدربين، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رضوان رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي – نائب رئيس عام الامتحانات.
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