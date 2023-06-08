شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حجز قطارات أسبوع عيد الأضحى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الخميس الحجز المسبق على قطارات أسبوع عيد الأضحى، وفقا لجدول التشغيل الطبيعى للقطارات، حسب ما أعلنته هيئة السكة الحديد، وذلك على النحو التالى:

فتح الحجز اليوم 8 /6 للسفر يوم 22 /6

الحجز يوم 9/ 6 للسفر يوم 23 / 6

الحجز يوم 10 /6 للسفر يوم 24 /6

الحجز يوم 11 /6 للسفر يوم 25 /6

الحجز يوم 12 / 6 للسفر يوم 26 /6

الحجز يوم 13 / 6 للسفر يوم 27 / 6

الحجز 14 / 6 للسفر يوم 28 / 6 .

وقبل العيد بأيام يتم الدفع بقطارات إضافية حسب نسب الإقبال ويكون الحجز عليها قبل السفر بيوم. ومن المقرر أن يتم تشغيل قطارات مخصوص وقطارات تالجو يوميا على خط الصعيد، بالإضافة إلى تشغيل قطارات خاصة مكيفة وقطارات درجة 3 مكيفة.

طريقة الحجز الإلكترونى:

وأوضحت الهيئة طرق الحجز من خلال التطبيق، حيث يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام الموجودة بالتطبيق، ويتم الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز، ثم يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز، ثم يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له، وإتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية، وفى النهاية يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة، مشيرة إلى أن التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.