شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع نظيرته الأرجنتينية سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيرته الأرجنتينية الدكتورة كارلا فيزوتي، والوفد المرافق لها، لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، وعلى رأسها الاستثمار الصحي.

يأتي ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي بنسخته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023.

وفي بداية اللقاء، وجه وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير لنظيرته الأرجنتينية، مثمنًا جهود التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الدولتين يتمتعان بتاريخٍ حافلًا من العلاقات الثنائية الوطيدة، حيث أكد على حرص الدولة المصرية على التعاون مع الجانب الأرجنتيني للإرتقاء بالمنظومة الصحية فى الدولتين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين بحثا التنسيق لوضع خطة طموحة بملف السياحة العلاجية، من خلال تبادل الرؤى والأفكار الحديثة بما يضمن الترويج للسياحة الطبية للبلدين، علاوة على تعزيز التعاون بملف التحول الرقمي لكافة الخدمات الطبية.

واضاف أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون بمجال توطين الصناعات الطبية والدوائية وكذلك خلق آفاق تعاونية مشتركة بملف الصحة النفسية، حيث أكد الوزيران على اهتمام بلادهما بتطوير ورفع كفاءة منظومة الطب النفسي، من خلال التوسع في منشآت الصحة النفسية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، فضلًا عن اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الجانبين استعرضا جهود بلادهما وتجربتهما الناجحة بمجليّ الرعاية الصحية الأولية، والتغطية الصحية الشاملة، حيث أبدى كلاهما استعدادهما لتبادل ونقل الخبرات فى هذا الشأن، كما بحثا الوزيرين التعاون بملف التشخيص الطبي عن بعد، وكذلك ملف التدريب الطبي من خلال إرسال واستقبال الوفود الطبية لتبادل الخبرات والمهارات والتعرف على سير العمل بالمنظومة الطبية بالبلدين.

ومن جانبها اشادت وزيرة الصحة الأرجنتينية بجهود الدولة المصرية في الإرتقاء بنظامها الصحي وكذلك منظومة الدواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدة أن القطاع الصحي المصري يمتلك مهارات وخبرات تجعله قادرًا دومًا على مواجهة أي أوبئة أو جوائح صحية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة مستشار الوزارة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.