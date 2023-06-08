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فائض 43 مليون جنيه.. أهم 4 أرقام فى ميزانية نقابة الأطباء

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضى، عن تحقيق النقابة فائض بميزانية النقابة على مدار 4 أعوام بداية من 2019 و2020 و 2021 وحتى 2022، على النحو التالى:

 

1-     الفائض في عام 2019 هو 16,293,205.

 

2-      الفائض فى عام 2020 هو 14,164,561.

 

3-     الفائض فى عام 2021  هو  41,818,929 .

 

4-     الفائض فى عام 2022 هو 43,123,807 جنيه.

 

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، هى:

 

1-     ستثمار أموال النقابة العامة للاطباء وتحقيق أقصى عائد يتم الاستثمار في الودائع الآجلة والحسابات ذات العائد المتميز و صناديق الإستثمار.

 

2-      إيرادات لجنة القيد من رسوم القيد واصدار الشهادات و تسجيل درجة الأخصائي والاستشاري و الكارنيهات (إلخ) احدى أكبر موارد النقابة وتليها إيرادات لجنة المنشأت الطبية و تعد أحد أهم العوامل لزيادة الفائض سنويا.

 

3-     تعد الاشتراكات السنوية أحد أبرز موارد النقابة والتي تتحكم في مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وبها يتم زيادة معاشات الاطباء وتقديم الخدمات الأخري الهامة للأطباء وأسرهم.

 

4-     الإيرادات المتنوعة: والتي تلعب إيرادات فرع الاسكندرية و ايرادات المصايف و ايرادات لجنة الإسكان و ايرادات  لجنة التعليم الطبي دورا في دعم فائض النقابة سنويا، مع الحرص علي زيادة الدعم المخصص للأطباء والاعانات من خلال اللجنة الاجتماعية ، وإلغاء الدعم المخصص للرحلات والانشطة الترفيهية الاخرى.

 

5-     سعى إدارة النقابة العامة للاطباء دائما من خلال التحليل المالي بشكل مستمر لتخفيض المصروفات مقابل الإيرادات ، كما تم تكوين لجنة مسئولة عن الضرائب وكان لها دورٌ كبيرٌ في المحاسبات الضريبية والاهتمام بالموقف الضريبي للنقابة  ، وحل مشاكل القضايا العمالية .

 

 

 

 

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