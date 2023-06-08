شكرا لقرائتكم خبر عن فائض 43 مليون جنيه.. أهم 4 أرقام فى ميزانية نقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضى، عن تحقيق النقابة فائض بميزانية النقابة على مدار 4 أعوام بداية من 2019 و2020 و 2021 وحتى 2022، على النحو التالى:

1- الفائض في عام 2019 هو 16,293,205.

2- الفائض فى عام 2020 هو 14,164,561.

3- الفائض فى عام 2021 هو 41,818,929 .

4- الفائض فى عام 2022 هو 43,123,807 جنيه.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، هى:

1- ستثمار أموال النقابة العامة للاطباء وتحقيق أقصى عائد يتم الاستثمار في الودائع الآجلة والحسابات ذات العائد المتميز و صناديق الإستثمار.

2- إيرادات لجنة القيد من رسوم القيد واصدار الشهادات و تسجيل درجة الأخصائي والاستشاري و الكارنيهات (إلخ) احدى أكبر موارد النقابة وتليها إيرادات لجنة المنشأت الطبية و تعد أحد أهم العوامل لزيادة الفائض سنويا.

3- تعد الاشتراكات السنوية أحد أبرز موارد النقابة والتي تتحكم في مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وبها يتم زيادة معاشات الاطباء وتقديم الخدمات الأخري الهامة للأطباء وأسرهم.

4- الإيرادات المتنوعة: والتي تلعب إيرادات فرع الاسكندرية و ايرادات المصايف و ايرادات لجنة الإسكان و ايرادات لجنة التعليم الطبي دورا في دعم فائض النقابة سنويا، مع الحرص علي زيادة الدعم المخصص للأطباء والاعانات من خلال اللجنة الاجتماعية ، وإلغاء الدعم المخصص للرحلات والانشطة الترفيهية الاخرى.

5- سعى إدارة النقابة العامة للاطباء دائما من خلال التحليل المالي بشكل مستمر لتخفيض المصروفات مقابل الإيرادات ، كما تم تكوين لجنة مسئولة عن الضرائب وكان لها دورٌ كبيرٌ في المحاسبات الضريبية والاهتمام بالموقف الضريبي للنقابة ، وحل مشاكل القضايا العمالية .