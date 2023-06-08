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في 6 خطوات.. اتعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خطوات توصيل التيار الكهربائي المنشآت السكنية وفقا لقواعد توصيل التيار الكهربائي وهى كالاتى:

 

 

1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.

 

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة).

 

3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

 

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف.

 

5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

 

6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

 

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                         

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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