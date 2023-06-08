شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 خطوات.. اتعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خطوات توصيل التيار الكهربائي المنشآت السكنية وفقا لقواعد توصيل التيار الكهربائي وهى كالاتى: 1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات. 2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة). 3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل. 4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف. 5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة. 6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد. و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي: 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org 3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم. 4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471. 6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

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