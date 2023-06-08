شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 خطوات.. اتعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية والان مع تفاصيل الخبر
1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات.
2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او ادارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة).
3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.
4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف.
5- في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.
6-بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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