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الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية باستبعاد روسى الجنسية من البلاد

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، باستبعاد روسى الجنسية يدعى عبد الله اسانخنوف من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء قرار وزير الداخلية رقم 937 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

ونص القرار على استبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وهو المدعو ABDALLAKH ASANKHANOV  مواليد 28 /9 / 1982.

 


القرار رقم 937

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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