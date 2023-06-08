شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية باستبعاد روسى الجنسية من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، باستبعاد روسى الجنسية يدعى عبد الله اسانخنوف من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. وجاء قرار وزير الداخلية رقم 937 لسنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. ونص القرار على استبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وهو المدعو ABDALLAKH ASANKHANOV مواليد 28 /9 / 1982.

القرار رقم 937

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