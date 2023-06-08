شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: التعاقد على 6 آلاف طن لحوم مجمدة من البرازيل والهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة عملت علي التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول افريقية بالإضافة الي ‏دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم كالسودان وجيبوتي وتنزانيا واوغندا، ‏مضيفا ان تنوع المناشيء سوف يساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان، مشيرا إلى أنه جارى التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

كما تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏كشف عن توافر ما يقرب من 2600 رأس ماشية بقرى حي بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، فضلاً عن أن هناك 5000 رأس بقرى تم حجرها وحجزها بدولة السوادان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن.

وفى إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية المتبعة في تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد في ظل الظروف الراهنة قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالحصول على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتي لما يقرب من 10 آلاف رأس بقرى، واستقبل ميناء سفاجا البحري سفينة محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتى، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحي المبارك.

كما أشار التقرير إلى انه جارى وصول 5000 رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية 5000 ذبيحة ضأن مبردة من اوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.

وأكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية على توافر 4000 طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلي التعاقد علي ‏استيراد أاوراك/ صدور دواجن مجمدة بإجمالي كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة، مؤكدا أن الشركة تزيد الضخ اليومي للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.‏

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن تلك اللحوم يتم الكشف ‏البيطري عليها من دول المنشأ والكشف الطبي عليها ايضا بعد دخولها ‏الأراضي المصرية قبل ذبحها، مؤكدا أن اللحوم الحية تذبح بالمجازر ‏المصرية ويتم الكشف الطبي عليها قبل طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.‏