شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف أماكن وفرص الأمطار المتوقعة تزامنا مع حالة عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة الظواهر الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية المتوقعة اليوم على البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم الخميس، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة

و يشهد اليوم الخميس ، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا .

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".