شكرا لقرائتكم خبر عن أول نائبة ترضع طفلها فى إحدى جلسات البرلمان الإيطالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت النائبة جيلدا سبورتييلو، من حركة 5 نجوم (M5S)، أول امرأة ترضع ابنها في البرلمان الإيطالي ، وهي لفتة قوبلت بتصفيق إجماعي من قبل زملائها في مجلس النواب، حسبما قالت وكالة "انسا" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن البرلمانية الإيطالية اخذت طفلها بين ذراعيها واستقرت في الجزء العلوي من الغرفة ، حيث جاء بعض النواب لتحية فيديريكو الصغير، وهو نجل ريكاردو ريكياردي ، وهو أيضًا نائب عن حركة 5 نجوم.



نائبة ايطالية ترضع طفلها

وقال نائب رئيس البرلمان ، جورجيو مولى "ظهر فيديريكو ، نجل زملائنا لأول مرة في القاعة ، وقام بالتصفيق مع باقى الحاضرين من أعضاء النواب الإيطالى للنائبة الإيطالية عندما كانت ترضع طفلها.

وأشارت الوكالة إلى أن النائبة البالغة من العمر 36 عامًا هي المروج لإصلاح لوائح مجلس النواب الذي سمح لها اليوم بإرضاع ابنها رضاعة طبيعية، وهي على حد تعبيرها "خطوة مهمة" "تشكل سابقة وتبعث برسالة إلى الدولة وإلى جميع النساء".





نائبة ايطالية

وقالت النائبة على شبكات التواصل الاجتماعى "بدءًا من اليوم ، إذا سمحت أعلى المؤسسات الإيطالية للمرأة العاملة بالرضاعة الطبيعية في مكان العمل ، فلن يتم حرمان أي امرأة من هذا الحق أبدًا، مهما كانت مهنتها، يجب ألا تضطر أى أم إلى التوقف عن الرضاعة الطبيعية مرة أخرى للعودة إلى العمل.

وفى نوفمبر الماضى ، وافق مجلس النواب الايطالى على أنه يمكن للنواب الوصول الى الجلسات مع أطفالها حتى سن عام واحد لإرضاع طفلها.