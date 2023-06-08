شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تمتلك خبرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سد جوليوس نيريري في تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية إذا توافرت الإرادة المشتركة، مضيفا: "أحد المشروعات التي تمثل فخرا للقارة الإفريقية، والذي أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا حال توفر الإرادة السياسية وهو مشروع "سد جوليوس نيريرى" العملاق في تنزانيا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح قمة كوميسا الـ 22 بجمهورية زامبيا:" إن هذا السد الذي يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية والذي سيولد طاقة كهربائية تقدر بـ 2.5 جيجاوات ، أثبت امتلاك الشركات المصرية المنفذة خبراتا وقدراتا تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية، وهى الخبرات التي تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.