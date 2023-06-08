شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سياستنا تعتمد على التهدئة وإيجاد صيغة للحوار والتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أمران غاية في الأهمية لقارتنا ودولنا، معلقا بالقول: "أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا .. وكل يوم واحد بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة كوميسا الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا: "علشان كده هتجد إن سياستنا في مصر بتواضع شديد بتعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار.. والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل.. لأن التجربة اللى احنا شوفناها في مصر بتقول دايما إن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل كتير من الجانب الآخر، وهو الصراعات والاقتتال والحروب وغيره".