شكرا لقرائتكم خبر عن بَيْتُ الزُّكاةِ يعلن مضاعفة إعانة شهر يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ»تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهرالشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية عن شهر يوليو 2023م، لجميع المستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

ومن المقرر أن يبدأ صرف الإعانة يوم 23 من يونيو الجاري، وأكد بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ في بيان له اليوم الخميس، أن تلك الإعانات تندرج ضمن برنامج "سند" لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها.

ويقدم بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم وتيسير الزواج وغيرها.