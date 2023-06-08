شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية، وتدعيم مقدرات السلم والأمن فى دول القارة.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته خلال فعاليات قمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" في زامبيا اليوم الخميس، علي أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن الإفريقي.