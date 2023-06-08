الرئيس السيسى يعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى 2024-2026

وأكد الرئيس السيسي -خلال كلمته أمام القمة الـ22 لقمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) في العاصمة الزامبية (لوساكا) - أن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026؛ جاء إيمانا من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية.

محمد يوسف

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