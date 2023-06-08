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الرئيس السيسى يعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى 2024-2026

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى للفترة 2024-2026.

وأكد الرئيس السيسي -خلال كلمته أمام القمة الـ22 لقمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) في العاصمة الزامبية (لوساكا) - أن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026؛ جاء إيمانا من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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