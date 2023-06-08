شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا بقمة كوميسا: نستمد من الرئيس السيسى العزة والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب "هاكيندي هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا، عن شكره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده خلال رئاسة مصر لتجمع كوميسا.

قال رئيس جمهورية زامبيا، خلال كلمته في افتتاح قمة "كوميسا" الـ 22، بمشاركة الرئيس السيسي:"نستمد من الرئيس السيسي العزة والكرامة، ونشيد بجهوده المبذولة خلال رئاسته لقمة كوميسا".

أوضح أن دول التجمع تسعى لتعزيز سبل التعاون من خلال دعم الاستثمار والتجارة في القارة، مشددا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أنحاء القارة الأفريقية كافة.

وتلعب مصر دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وتستضيف زامبيا الأربعاء، قمة السوق المشتركة الـ 22 (لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية)، "الكوميسا"، والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، تحت شعار "التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".