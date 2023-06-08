شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تولت قيادة تجمع كوميسا فى فترة شديدة الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم الرئيس عبدالفتاح الشكر لرئيس زامبيا، هاكيندي هيتشيليما، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته لحضور قمة كوميسا الـ 22 في زامبيا.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة "كوميسا" الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا، لقد كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع "الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولى والإقليمي.