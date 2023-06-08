شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء "جهد 11" لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية .

وأشارت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الاهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة ( يومان )، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 2023/6/9 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2023/6/10 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتي الساعة الخامسة صباحآ طوال فترة الاعمال دون تعطيل حركة المرور .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة ورد الشيء لاصله عقب الأنتهاء من الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.