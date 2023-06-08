شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يسلم نظيره الزامبى رئاسة قمة كوميسا الـ 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة الكوميسا الـ 22، إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيتشيليما".

وتلعب مصر دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وتستضيف زامبيا، قمة السوق المشتركة الـ 22 (لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية)، "الكوميسا"، والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، تحت شعار "التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".