شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين: تجنبوا الوقوف تحت الأشجار والإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح مهمة للمواطنين تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد اليوم .

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، ويفضّل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

كما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، أنه يفضّل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار، و عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

ويشهد اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا .. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الرئيس السيسى: مصر تولت قيادة تجمع كوميسا فى فترة شديدة الدقة الرئيس السيسى: مصر تولت قيادة تجمع كوميسا فى فترة شديدة الدقة

قدم الرئيس عبدالفتاح الشكر لرئيس زامبيا، هاكيندي هيتشيليما، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته لحضور قمة كوميسا الـ 22 في زامبيا.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة "كوميسا" الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا، لقد كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع "الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولى والإقليمي.



رئيس زامبيا بقمة كوميسا: نستمد من الرئيس السيسى العزة والكرامة رئيس زامبيا بقمة كوميسا: نستمد من الرئيس السيسى العزة والكرامة

أعرب "هاكيندي هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا، عن شكره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده خلال رئاسة مصر لتجمع كوميسا.

قال رئيس جمهورية زامبيا، خلال كلمته في افتتاح قمة "كوميسا" الـ 22، بمشاركة الرئيس السيسي:"نستمد من الرئيس السيسي العزة والكرامة، ونشيد بجهوده المبذولة خلال رئاسته لقمة كوميسا".

أوضح أن دول التجمع تسعى لتعزيز سبل التعاون من خلال دعم الاستثمار والتجارة في القارة، مشددا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أنحاء القارة الأفريقية كافة.

وتلعب مصر دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.



التعليم: غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد الغش التعليم: غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد الغش

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق الاثنين المقبل، حيث تضم الغرفة فريق مكافحة الغش، وتكون مهمته الرئيسية تتبع ورصد أى صفحات تقوم بالترويج للغش أثناء عقد الامتحانات، كما يقوم أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء اللجان فى حالة حدوث أى مشكلة أو أزمة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.



وزارة التموين تعلن طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو وزارة التموين تعلن طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح السكر الأبيض حاليا بسعر 12.6 جنيه للكيلو على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.



المرور: رفع حالة الطوارئ منعا للحوادث مع تقلبات الطقس المتوقعة المرور: رفع حالة الطوارئ منعا للحوادث مع تقلبات الطقس المتوقعة

رفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار أو رياح مثيرة للأتربة على المحاور لمراقبة حركة السيارات على الطرق بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على أن تستمر حالة الطوارئ.

واستعدت إدارات المرور لمواجهة موجة الأمطار والرياح المثيرة للأتربة من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية ، وتم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات على الطرق، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.