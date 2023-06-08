شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صبرى خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدءا من تاريخ اعتمادها وهو اليوم 8 يونيو ولمدة 15 يوماً، بمقر مديرية التربية والتعليم، على أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة خلال أسبوعين.

وكان قد اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر للعام الدراسى 2022/2023، لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت 77.4%، بزيادة بلغت 6% عن نتيجة العام الماضى، كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفى، إلى إنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 17 ألفًا و910 طالبًا وطالبة، حضر منهم 17489 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وقال وكيل تعليم الأقصر، إنه شملت قائمة الطلبة والطالبات من أوائل الشهادة الإعدادية، مايلي:- (سارة يوسف وهب الله – ريم عبد اللطيف أحمد – عبد الله عباس بصري – عبد الرحمن أحمد عبد القادر – ندا أحمد عبد الباسط – محمود محمد رمضان – ندى سعيد عطيت الله – ملك علاء النوبي – أريج عبد الحى أحمد – يوسف أحمد شوقى – طارق أحمد محمود – رنا أبو المعارف محمود – شهد لؤي محمد – عبد الله طارق محمود – ريهام عبد العاطى السعدي)، مؤكداً على تكريم اوائل الشهادة الاعدادية فى احتفالية خاصة، ومن جانبة هنأ محافظ الأقصر الطلاب الناجحين وكذلك أوائل الشهادة الإعدادية متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.