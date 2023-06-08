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شكرا لقرائتكم خبر عن الإعمار أفضل من الصراعات.. كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات الكوميسا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
• الاستقرار والأمن أمران غاية فى الأهمية لقارتنا ودولنا
• دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا الأفريقية
• تعزيز مقدرات السلم والأمن الأفريقى
• سياستنا فى مصر تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل
• الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الصراعات والاقتتال
• كل يوم بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوبها
• سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية
• يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية والذى سيولد طاقة كهربائية تقدر بـ2.5 جيجاوات
• مصر تمتلك خبرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية
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