شكرا لقرائتكم خبر عن الإعمار أفضل من الصراعات.. كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات الكوميسا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سروره بالتواجد اليوم، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة فى أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة".