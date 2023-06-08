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الإعمار أفضل من الصراعات.. كلمة الرئيس السيسى خلال فعاليات الكوميسا.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سروره بالتواجد اليوم، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة فى أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة".

 

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• الاستقرار والأمن أمران غاية فى الأهمية لقارتنا ودولنا

 

• دفع معدلات التكامل الاقتصادى لتعزيز مستوى رفاهية قارتنا الأفريقية

 

• تعزيز مقدرات السلم والأمن الأفريقى

 

• سياستنا فى مصر تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل

 

• الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار أفضل كتير من الصراعات والاقتتال

 

• كل يوم بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوبها

 

• سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا نموذج للقدرة على تحقيق التنمية

 

• يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية والذى سيولد طاقة كهربائية تقدر بـ2.5 جيجاوات

 

• مصر تمتلك خبرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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