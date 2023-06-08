شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: لا صحة لوقف تعويضات ميناء العريش والمطار الدولى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه لا صحة لوقف التعويضات بمنطقة الميناء، لأن قرار الميناء قرار جمهورى ويجرى تنفيذه.

وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات تم بثها عبر إذاعة المحافظة المحلية، أن ميناء العريش البحرى نقلة نوعية كبيرة للمحافظة ومصلحة عليا للوطن وتم تصديق الرئيس على زيادة التعويضات 20% نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقال:"نحن نعمل كل يوم فى هذا الإطار والزيادة لكل من لم يصرف التعويض ونسعى أن يستفيد منها الجميع"، مشيرا إلى أنه تم إعفاء المواطنين من سكان حى الميناء من رسوم توصيل المرافق لمبانيهم الجديدة مع رؤساء مجالس إدارات الشركات القائمة لافتا أن هناك سقف زمنى وخطة زمنية لتنفيذ مراحل إخلاء منطقة الميناء وهناك تقرير يومى يتم رفعة فى هذا الإطار.

وقال: "لدينا 4 لجان لصالح موضوع توسعة ميناء العريش البحرى وقد يكون هناك أعضاء مكررين فى بعض اللجان، وخلال الأيام المقبلة سيتم تعديل تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بتقدير التعويض لسكان الميناء لتصبح تحت إشراف نائب المحافظ".

كما أعلن محافظ شمال سيناء، قرب انتهاء من تنفيذ المحور الساحلى فى المواعيد المقررة.

وفى سياق منفصل، كشف عن أن مطار العريش مخطط له أن يكون دوليًا بمواصفات عالمية، وتكلفة عالية، ومجهز للعمل بأحدث الأجهزة التى ستجعله لا يتوقف لثانية واحدة، موضحًا أن العمل فى أعمال الحصر على الطريق الدائرى الجديد تجري الآن، وقريبا سيتم صرف التعويضات.

وبشأن استكمال شبكات التليفونات، قال إنها تجري مع استكمال خطوط الكهرباء بالمناطق العائدة بالشيخ زويد وعملهم يتم طبقا للأولويات، مشيرًا إلى أن شبكات الاتصالات بالمحافظة أصبحت كلها G4.