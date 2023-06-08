شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طرق طراد النيل والمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم وكرداسة بالتنسيق مع الجهات المنفذة لأعمال الرصف بعدد من الطرق الجاري رفع كفاءتها لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة لها، على أن يتم إدخال كافة القرى الواقعة عليها لمنظومة الجمع السكنى للمخلفات لمنع إلقاءها بالطرق ورفع الإشغالات وتطوير مداخل القرى للحفاظ على الأعمال ومراعاة المظهر الحضاري.

تكليفات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بطريق طراد النيل، وشارع محطة مياه منشأة القناطر وطرق أم دينار، الجلاتمة، الحسانيين، المنصورية)، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ومراجعة الملاحظات قبل استلامها من الشركات المنفذة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم ببحث مخطط لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع طريق طراد النيل ومدخل قرية برطس، وذلك لتوفير موقف سرفيس لمنع التكدسات بتلك النقطة الحيوية والتى تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم بالإضافة إلى إقامة سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين وللحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال عبورهم لمزلقان السكه الحديد بقرية برطس.

وتفقد المحافظ أعمال التوسعة ببعض قطاعات طريق طراد النيل وأعمال وضع الطبقات الرابطة والسطحية بقطاعات أخرى نطاق مركز منشأة القناطر، مشددا على توفير أقصى مساحة ممكنة وضمها للطريق لتنفيذ أعمال الإزدواج وإقامة الأرصفة والجزيرة الوسطى مع مراعاة الارتفاعات ومناسيب الطريق عند تقاطعها مع مداخل القرى والشوارع الرئيسية للحفاظ على إنسيابية الحركة، مؤكداً على أهمية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع محطة مياه منشأة القناطر لكونه يضم العديد من المنشأت الحيوية والخدمية والمصالح الحكومية.

وخلال مروره بأعمال التطوير الجارية بطريق الجلاتمة الحسانيين، عاين راشد الموقع المخصص لإقامة مجمع مدارس تجريبى ومشروعات خدمية خاصة بمبادرة حياة كريمة بمدخل قرية ذات الكوم على مساحة 8500م2، موجهاً بسرعة رفع كفاءة أكشاك الخدمات والمرافق الواقعة على الطريق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وإنهاء أعمال المرافق لسرعة تنفيذ الأعمال بالقطاعات المتبقية.

وشدد محافظ الجيزة على منع قطع أى من الأشجار الواقعة بمسار أعمال تطوير ورصف طريق المنصورية موجهاً بضمها للأرصفة الجانبية، على أن يتم رفع كفاءة وتطوير كبارى المشاة الواقعة على الطريق ومنع كافة مظاهر العشوائية.

ولتسهيل حركة المركبات بالقطاعات المتبقية، وجه المحافظ برفع الأتربة وناتج أعمال تبطين ترعة المنصورية وتسوية الطريق لحين الإنتهاء من الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس شركة مياه الشرب والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن منشاة القناطر وأوسيم وممثل شركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرا مديريات الطرق والاسكان ورئيس هيئة النظافة.