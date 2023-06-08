شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع المجلس الجديد بالمنوفية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو، للافتتاح فرع مجلس الدولة الجديد بمحافظة المنوفية .

ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار بإنشاء الدوائر والمحاكم التالية، بمجمع محاكم مجلس الدولة، الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، على النحو التالي:

1.دائرة لمحكمة القضاء الإدارى.

2.محكمة إدارية.

3.محكمة تأديبية.

4.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية.

5.دائرة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى.

كما نص القرار على إحالة جميع الدعاوى والطعون والطلبات المنظورة، أمام دوائر محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة الإدارية، والمحكمة التأديبية لمحافظة قنا، والتي أصبحت من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى، أو المحكمة التأديبية، أو المحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر، بحالتها بقرار من رئيس الدائرة، أو المحكمة إلى الدائرة، أو المحكمة المختصة، ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة من قبل سكرتارية دائرة محكمة القضاء الإدارى، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، بمحافظة البحر الأحمر.