شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى مدير منظمة الهجرة الدولية: تعاون لتأهيل الشباب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والإسراع فى تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة، مشيرا إلى أن "وحدة التوجيه قبل المغادرة"، جاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه "الوحدة" واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية"، لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة، مثمنا كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التى تم تنفيذها التى تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة اليوم الخميس، ووفد مرافق له من "الوزارة "، والبعثة المصرية بجنيف، بمقر منظمة الهجرة الدولية بالمدينة السويسرية جنيف، مع مدير عام المنظمة، أنطونيو فيتورينو، بحضور السفير المصرى د.أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك لمناقشة البرامج، والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها، والخاصة ببناء قدرات الشباب المصرى، وتحسين ظروف العمل، وتوفير فرص عمل لائقة، والتدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

كما التقى الوزير حسن شحاتة مع السيدة ايمى بوب والتى سوف تتولى مهام مدير منظمة الهجرة الدولية فى شهر أكتوبر المقبل.

الوزير حسن شحاتة أكد خلال اللقاء مع الوفد الدولى على أهمية الاستمرار فى التعاون، والتركيز على تطوير مراكز التدريب المهنى من خلال مشاريع تهتم بتوائمة مراكز تدريب مصرية مع نظيرتها فى دولة أخرى، لتبادل الخبرات وفقا للمعايير الدولية، والاعتراف بالشهادات الصادره عن مراكز التدريب المصرية على المستوى الدولى، وتوفير برامج تدريبية لتنمية المهارات لدى الشباب تلبى احتياجات سوق العمل الدولى والمحلي.

كما أشاد الوزير بالتعاون مع مشروع "Thamm"، والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفنى للأطر الوطنية القائمة فى مجال الهجرة والتنقل وفقا لاحتياجات الحكومة الوطنية واولوياتها.. وكذلك برنامج دعم الوزارة لإنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة، والمساعدة على تحقيق الأهداف بالشكل الصحيح دون الحاجه للطرق غير المشروعة، وكذلك تعريفهم باجراءات المطار "المغادرة – الوصول"، وذلك من خلال تقديم الدعم اللوجستى لإنشاء الوحدة فضلا عند تدريب فريق العمل، وبالفعل تم إنشاء وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" لتقديم خدمات التوجية والتدريب قبيل سفر العمالة المهاجرة، على أن تعنى الوحدة بالتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة فى هذا المجال. ويجرى الان التنسيق لافتتاحها..كما جرى خلال اللقاء مناقشة ملف السودانيين النازحين الى مصر بسبب الأحداث الجارية الآن فى دولة السودان.

وفى كلمته رحب مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو بالوزير حسن شحاتة والوفد المرافق له، مؤكدا على أن الدولة المصرية من أبرز البلدان التى تتعاون معها المنظمة الدولية بشكل جيد جدا، مشيدا بنجاح كافة البرامج المشتركة مع مصر، موجها الشكر والتقدير للدولة المصرية على استقبالها السودانيين النازحين من بلادهم بسبب الظروف الراهنة غير المستقرة أمنيا وسياسيا، بترحاب، ودعم، مؤكدا على أن هذا الاستقبال وتسهيل الدخول إلى الأراضى المصرية، يتزامن مع مشاورات جادة من جانب منظمة الهجرة الدولية للتعاون والدعم لتوفير حياة كريمة لهؤلاء السودانيين داخل الاماكن المتواجدين فيها.

ومن جانبها أعربت ايمى بوب، المديرة العامة المنتخبة، والتى سوف تتولى مهام إدارة المنظمة فى أكتوبر المقبل، خلال اجتماعها مع الوفد المصرى، عن سعادتها بالتعاون مع مصر، وان الفترة المقبلة سوف تشهد خلال فترتها المزيد من للتنسيق والتعاون فى كافة القضايا المشتركة، موضحة انها قادمة منذ أيام من مدينة الغردقة المصرية لحضور اجتماع اقليمى مع مسؤولى المنظمة. كما استعرضت أولوياتها رئاستها للمنظمة بدءا من أكتوبر المقبل والتى تتضمن تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء والتمثيل الإقليمى العادل داخل المنظمة، إلى جانب توفير البيانات والموارد اللازمة لتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والاستجابة للأزمات والطوارئ المتصلة بتغير المناخ وغيرها من العوامل بشكل فاعل يحد من آثارها السلبية على سكان تلك المجتمعات والأيدى العاملة فيها.

يشار هنا إلى أن الوزير حسن شحاتة يرأس حاليا وفد مصر الثلاثى المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، المشارك فى فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى الذى تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحضور 5000 مندوب عن أطراف الإنتاج الثلاثة من 187 دولة حول العالم.