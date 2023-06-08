شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اعتبارا من بعد غد السبت، حيث سيتم سفر أول فوج إلى المدينة المنورة ثم سفر باقى الحجاج من مختلف المحافظات تباعا.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات، لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

وتسلمت وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 ألف حاج هذا العام الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024" وفيش جنائي مميكن موجه للحج وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا وعدد 10 صور شخصية حديثة وصورة الرقم القومي واستخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر و تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد ،كما تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.