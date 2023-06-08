شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تصرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وتبلغ الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 31 مليار و273 مليون جنيه، وموزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى وتقدر بـ31 مليار جنيه ومعاش الطفل بـ70 مليون جنيه، وإعانات الشئون الاجتماعية، والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بـ 203 مليون جنيه.

وُتمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 404 جنيهات شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، و450 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فردين، و516 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و563 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

بلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو2و349و4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو ۲،۹۹۰٫۹ ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو ٤٢.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه