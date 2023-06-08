شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند فقد بطاقة صرف المعاش؟... اعرف الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الاسئلة الشائعة التى تهم المستفيدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال: تم فقد بطاقة صرف المعاش فما ما هى الإجراءات الواجب اتخاذها لاستخراج بطاقة أخرى؟

وكانت إجابة الهيئة القومية للتأمين بأنه، فى حالة فقد البطاقة أو الرقم السرى سوف يتم تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتى:

1- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

3- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.