شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران تستضيف ورشة عمل بالتعاون مع "الآياتا" لتدقيق سلامة العمليات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت سلطة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران ورشة عمل حول " مفهوم مراجعات برنامج الآياتا " " IATA Operations Safety Audit (IOSA) لتدقيق سلامة العمليات الجوية في شركات الطيران وتقييم المخاطر، والتي ينظمها الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الآياتا)، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 من يونيه الجاري، بمشاركة سلطتي الطيران المدني بكل من دولة الأردن والأمارات بحضور مندوبى شركات الطيران بالشرق الاوسط والعاملين بمجالات السلامة الجوية، وتأتي ورشة العمل في ضوء استراتيجية وزارة الطيران نحو الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.

وقام بإدارة ورشة العمل كل من جهاد الفقير رئيس السلامة الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط والسيد محمد لطفي مدير منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث قدمت ساكيلي روزميري مدير تدقيق معايير السلامة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي شرحًا حول المعايير الأساسية فى مجال السلامة بما يكفل تعزيز مستويات أداء السلامة والمرونة التشغيلية، وكذلك سبل تطوير برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولى للنقل الجوى، وصولًا إلى نموذج قائم على المخاطر يتيح تخصيص عمليات التدقيق وفقًا لطبيعة المخاطر التى تواجهها شركات الخطوط الجوية، مضيفه أن التسجيل فى برنامج تدقيق السلامة التشغيلية يعد أحد متطلبات العضوية فى الاتحاد الدولى للنقل الجوي.

تضمنت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية عن كافة الموضوعات المتعلقة بشرح التغيرات الرئيسية التى طرأت على برنامج الأياتا Operations Safety Audit من حيث آلية التدقيق والمتابعة المستمرة، هذا بالإضافة إلى مناقشة كافة إجراءات ضمان الجودة والسلامة والمراجعة الداخلية فى العمليات الجوية بشركات الطيران، هذا وقد أتاحت ورشة العمل للمشاركين مناقشة أفضل الممارسات والوسائل المتعلقة بمجال السلامة الجوية.

وتأتى ورشة العمل فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة الطيران المدنى المصري و الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" والتى تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدائم في مجال سلامة الطيران من خلال البرامج الموصي بها من قبل منظمة "الاياتا" والمعتمدة دوليًا في مجال مراقبة مستويات السلامة والخدمات الأرضية على شركات الطيران.

وعلى صعيد آخر، شاركت سلطة الطيران المدني في ورشة العمل التابعة لوكالة سلامة الطيران للاتحاد الاوروبي في مدينة كولن الألمانية في الفترة من 4 إلي 8 يوليو حول "الحلول المبتكرة لإزالة الكربون و دور سلطات الطيران المدني بشأن تفعيل استخدام الوقود الحيوي المستدام"، بحضور المهندس أحمد عبد الرحمن مفتش صلاحية بالسلطة؛ حيث قدم الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني عرضا تفصيليا عن خطة وزارة الطيران في مجال خفض الانبعاثات وفقًا لاهداف الامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة و رؤية مصر ٢٠٣٠، وكيفية التزام كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة بالمعايير والمواصفات الدولية واتباع أفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي في مجال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الطائرات وإبراز دور قطاع الطيران في استخدام الوقود الحيوي.

وقام المهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر بلجنة حماية البيئة بالايكاو ونائب رئيس اللجنة بتقديم عرض عن تجربة سلطة الطيران المدنى المصرى ‎فى إعداد خطة عمل مصر الأولى حول خفض انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون فى الطيران المدني الدولي وسبل تحديثها، وهدفت ورشة العمل إلى الالتزام بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة في ضوء التنمية المستدامة من أجل التحول إلى الأخضر والاعتماد علي الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات من أجل الوصول إلى الهدف الطموح طويل الأجل إلي صفرية انبعاثات بحلول 2050 من خلال الحلول المبتكرة والإجراءات العالمية المتبعة.