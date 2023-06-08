شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة ورياح تثير الرمال والعظمى بالقاهرة 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر ، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

كما يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانا على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد . فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وصول أولى شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

وصلت الشحنة الأولى من دواء "الألبومين البشرى"، الذي تم تصنيعه من البلازما المصرية بمصنع شركة "جريفولز" بإسبانيا، والتي تم جمعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة "جريفولز إيجيبت"؛ بما يساهم فى توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية في المجالات الطبية والعلاجية، وتنفيذا للاتفاقية التي وقعها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع شركة "جريفولز" الإسبانية فى نوفمبر 2020.

الرئيس السيسى يعلن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى 2024-2026



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى للفترة 2024-2026.

وأكد الرئيس السيسي -خلال كلمته أمام القمة الـ22 لقمة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) في العاصمة الزامبية (لوساكا) - أن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026؛ جاء إيمانا من مصر بمسؤولياتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية.

غلق جزئى بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين غدا

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء "جهد 11" لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية .

وأشارت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الاهرام وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة ( يومان )، ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 2023/6/9 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2023/6/10 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا حتي الساعة الخامسة صباحآ طوال فترة الاعمال دون تعطيل حركة المرور .\

24لاعبا فى قائمة الأهلي المسافرة للمغرب.. عودة الشناوي وكريستو الأبرز

وقع اختيار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على 24 لاعبا من أجل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في موقعة الذهاب بالمغرب.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة ومعه محمد الضاوي كريستو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس للشباب في بطولة كاس العالم للشباب.

جاءت قائمة الأهلي المسافرة للمغرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا.

رئيس زامبيا بقمة كوميسا: نستمد من الرئيس السيسى العزة والكرامة

أعرب "هاكيندي هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا، عن شكره العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده خلال رئاسة مصر لتجمع كوميسا.

قال رئيس جمهورية زامبيا، خلال كلمته في افتتاح قمة "كوميسا" الـ 22، بمشاركة الرئيس السيسي:"نستمد من الرئيس السيسي العزة والكرامة، ونشيد بجهوده المبذولة خلال رئاسته لقمة كوميسا".

أوضح أن دول التجمع تسعى لتعزيز سبل التعاون من خلال دعم الاستثمار والتجارة في القارة، مشددا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في أنحاء القارة الأفريقية كافة.

وتلعب مصر دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

التعليم: غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة ورصد الغش

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق الاثنين المقبل، حيث تضم الغرفة فريق مكافحة الغش، وتكون مهمته الرئيسية تتبع ورصد أى صفحات تقوم بالترويج للغش أثناء عقد الامتحانات، كما يقوم أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء اللجان فى حالة حدوث أى مشكلة أو أزمة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.

وزارة التموين تعلن طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح السكر الأبيض حاليا بسعر 12.6 جنيه للكيلو على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

المرور: رفع حالة الطوارئ منعا للحوادث مع تقلبات الطقس المتوقعة

رفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار أو رياح مثيرة للأتربة على المحاور لمراقبة حركة السيارات على الطرق بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على أن تستمر حالة الطوارئ.

واستعدت إدارات المرور لمواجهة موجة الأمطار والرياح المثيرة للأتربة من التواجد المرورى الفعال لأى طارئ والأخطار بعد توقعات خبراء الأرصاد الجوية ، وتم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات على الطرق، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.