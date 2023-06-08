شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب محافظة المنيا ورياح شديدة تهب منذ الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة المنيا منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، ملأت شوارع المحافظة، سبقها رياح شديدة مليئة بالأتربة والرمال، كما كانت حالة الطقس منذ الصباح الباكر غير مستقرة ولم تظهر الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث غطت الأتربة والرمال السماء.

وأعلنت محافظة المنيا حالة الطوارئ، استعدادا للتقلبات الجوية وسقوط الامطار التى شهدتها المحافظة، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وازالة أى معوقات أو تعديات عليها.